Franca recebe peça infantil gratuita sobre sustentabilidade

Além da apresentação, os participantes receberão livretos com a história da peça e atividades educativas relacionadas ao tema. O projeto é realizado pela Mercúrio Cultural, com patrocínio da Gelco Gelatinas do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e conta com o apoio da Think Projetos e da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca.

Os ingressos para a apresentação de domingo, 25, às 16h, serão distribuídos gratuitamente a partir das 15h na bilheteria do Teatro Municipal, sujeitos à lotação. Já as sessões de segunda-feira, 26, às 9h30 e 14h30, acontecerão na Escola Estadual "Prof. José dos Reis Miranda Filho", no bairro Vila Santa Maria do Carmo.