Família pede ajuda para pagar cirurgia de idoso em Franca

No decorrer do dia, a dor de Carlos Xavier aumentou, e o filho precisou acionar novamente o Samu, pedindo uma nova ambulância. O pedido foi realizado às 17h21 e foi negado. João Paulo contou que o responsável pela ligação teria afirmado que o atendimento já havia sido realizado naquele endereço e que não enviaria uma nova ambulância, mesmo que, segundo João, Carlos gritasse de dor. Teriam até indicado que um novo remédio para dor fosse dado ao senhor.

“Chegou à tarde, meu pai estava gritando de dor na cama. A gente estava desesperado. [...] (Falaram): ‘Hoje a gente fez atendimento, a gente está aqui para atender todo mundo. Dá um remédio de dor para ele.’ Não tem como dar remédio para dor, remédio já não adianta mais. Eles simplesmente não mandaram a ambulância”, explicou.

Com a negativa do Samu, João Paulo pediu uma ambulância particular. Somente então, o idoso foi encaminhado à Unimed, onde realizou um novo raio-X que, diferente do realizado anteriormente, constatou a fratura do fêmur, necessitando de cirurgia de urgência. Esta foi realizada de forma particular por não haver tempo hábil para aguardar vaga pelo SUS (Sistema Único de Saúde).