Morre aos 32 anos João Renato, filho do vocalista da BlackIndex

Ele morreu nessa segunda-feira, 19, às 23h40, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed de Itu (SP), onde residia com a mulher.

A banda BlackIndex, de Franca , compartilhou nas redes sociais um anúncio sobre a morte precoce de João Renato Borguetti dos Santos, de 32 anos. João é filho de João Roberto, vocalista do grupo, figura conhecida por suas apresentações com a banda.

“Ele era um menino de muita energia, muito bom, e deixou saudade aqui. Hoje nos despedimos de João Renato, filho do nosso querido cantor José Roberto. Com imensa tristeza no coração, nos unimos em oração para que Deus o receba em seus braços de amor e misericórdia, e que conforte profundamente a todos os familiares e amigos neste momento tão difícil. Que a fé e o carinho dos que cercam essa família ajudem a atravessar essa dor tão grande”, compartilhou a BlackIndex.

O corpo de João Renato está sendo velado no velório da Funerária Barbieri, em Itu. O sepultamento acontecerá às 17h, também na cidade.