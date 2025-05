Garota de programa ameaça e extorque cliente em Franca

Um auxiliar de serviços gerais, de 26 anos, procurou a polícia na noite desta segunda-feira, 19, após ser vítima de extorsão ao se cadastrar em um aplicativo de agenciamento de encontros, mas não marcar o encontro em Franca . A mulher, no entanto, afirmou que estava tendo prejuízo financeiro com a desistência e que isso não ficaria impune.

O caso tomou proporções mais graves quando um terceiro número, com DDD 11, enviou um print do cadastro feito no aplicativo, revelando dados pessoais da vítima. A mulher exigiu uma transferência via PIX no valor de R$ 150, alegando que, caso não fosse feito, “uns homens” seriam enviados para agredi-lo. Temendo pela própria segurança, o homem fez o pagamento.

Após a primeira transferência, a mulher retornou afirmando que havia conversado com o “chefe” dela e que o valor correto seria de R$ 983, referente a uma suposta taxa de agenciamento. Mais uma vez, ela ameaçou mandar agressores caso o pagamento não fosse feito.

O homem, assustado, decidiu registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil agora investiga o caso como extorsão e busca identificar os autores por trás das ameaças.