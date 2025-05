Carro furtado em Ribeirão é achado pela PM em Franca

A Polícia Militar de Franca recuperou nesta segunda-feira, 19, um veículo furtado em janeiro deste ano em Ribeirão Preto. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na avenida Brasil, na altura da Praça das Bandeiras, no bairro Vila Aparecida.

De acordo com o Cabo Carvalho, responsável pela ocorrência junto com o Cabo F. Marinho, a equipe visualizou um homem dentro de um carro estacionado em atitude suspeita. Após consulta aos sistemas da Polícia Militar, foi constatado que o veículo havia sido furtado havia cerca de quatro meses.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do carro uma chave "micha" e um dispositivo utilizado para realizar ligação direta no automóvel — indícios claros de adulteração para uso irregular.