Quer lucrar mais? Invista em pessoas: lucro sobe 24%

“Treinar pra quê? Eles saem da empresa depois.” “Minha equipe não se interessa por essas coisas.” “Não vejo retorno nos treinamentos, então parei de investir.”

As falas podem ser comuns, mas suas consequências são perigosas. Quando um líder decide não estimular a capacitação da equipe, a empresa toda paga a conta. Em um mercado onde tudo muda o tempo todo, investir no desenvolvimento contínuo das pessoas não é mais uma vantagem competitiva: é uma necessidade básica de gestão.

Dados da Association for Talent Development, a ATD - organização global dedicada ao desenvolvimento de talentos e desempenho nas organizações -, mostram que empresas que investem em capacitação têm 24% mais lucro e 28% mais produtividade. Ou seja, desenvolver pessoas é investir diretamente no crescimento do negócio.

E essa urgência ficou ainda mais evidente nos últimos anos. Segundo o State of the Industry Report, estudo patrocinado por Allego e AllenComm, as empresas aumentaram em 7% a fatia de treinamentos voltados a gerentes e supervisores, refletindo a necessidade de preparar líderes para lidar com modelos híbridos e equipes remotas. Em 2022, 69% dos líderes já supervisionavam equipes híbridas, exigindo novas habilidades de gestão, comunicação e produtividade.

Mas, como saber se sua equipe precisa de capacitação?

A coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório, faz o alerta.

“A alta rotatividade de funcionários, as reclamações constantes de clientes e lideranças despreparadas, sem domínio de processos ou motivação de equipe são sintomas claros de que algo precisa ser feito de forma urgente, mas, o ideal é agir antes que os problemas apareçam”, diz.

“É por isso que a ACIF mantém ativo um setor de Desenvolvimento Empresarial, cujo foco é estruturar uma agenda de cursos pensada para atender as demandas mais urgentes do mercado com foco em resultados práticos”, conta Danila.

No próximo dia 27, terça-feira, a ACIF inicia uma importante qualificação de Liderança Estratégica. Formatado em parceria com Uni-Facef e Fipec, o curso visa aprimorar competências técnicas e comportamentais de liderança, abordando temas como inteligência emocional, comunicação assertiva, feedback eficaz e construção de equipes de alta performance, com foco na aplicação prática e imediata dos conteúdos.

Também serão abertas turmas para Vendas e Atendimento, Gestão Prática de Escritórios de Advocacia e Tráfego Pago.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99187-6239, acessível também pelo link: https://bit.ly/43iYdMb.