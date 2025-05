Carro pega fogo e assusta motoristas em fila de semáforo

Um Fiat Fiorino pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 19, assustando os ocupantes e também outros motoristas que estavam próximos. O incêndio na parte frontal do veículo ocorreu no final da avenida Paulo VI, já na alça de acesso, paralela à rodovia Cândido Portinari, próximo ao Oba Hortifrúti e Galo Branco, em Franca.

Nádia Bruna, que passava no exato momento do incidente, disse que houve uma explosão e ficou muito assustada. “Era umas 7h20, eu descia para levar meu filho para a escolinha em frente ao supermercado Oba. Eu parei no semáforo e esse carro estava do meu lado. Senti um cheiro de queimado e tinha uma fumaça branca e depois saiu um fogo muito forte”, conta a testemunha.

Nádia relata que uma mulher que estava em um carro próximo tentou apagar o incêndio usando o extintor de seu veículo. “Ela tentava ajudar e pedia socorro. O motorista do Fiorino também pedia ajuda”.