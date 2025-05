Fogo destrói madeireira e assusta moradores no Ângela Rosa

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma madeireira no início da tarde deste domingo, 18, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no bairro Ângela Rosa, em Franca. As chamas tomaram conta do local e assustaram moradores e comerciantes da região.

O cenário rapidamente se transformou em tensão e fumaça. Colunas de fogo e fuligem podiam ser vistas à distância. O calor intenso, alimentado pelas pilhas de madeira armazenadas no local, dificultou o trabalho das equipes de resgate.

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter o avanço das chamas. Uma força-tarefa foi montada para remover o material inflamável próximo ao foco do incêndio, numa corrida contra o tempo para evitar uma tragédia ainda maior.