Bete Said, designer francana, apresentou sua primeira coleção autoral, a Nagô, no Fuorisalone da Semana de Design de Milão (Itália), que aconteceu em abril. O evento é o mais aguardado e importante do segmento de design em todo o mundo, reunindo marcas e designers que apresentam tendências e lançam coleções.

A designer lançou suas peças na última Casa Cor Ribeirão Preto (2024), no bar oficial da casa, o Ilê Omi por Noipê. Logo depois, suas peças embarcaram para Milão através da curadoria de Virgínia Morsani e Lorenzo Galo, da plataforma Tropicalistic, que agora representa a designer na Europa. No Brasil, as peças podem ser adquiridas através da plataforma Santamaria Design e Movelaria e, em breve, estarão em lojas físicas nas principais capitais do país. Um luxo!

Encontro



Um encontro animado e cheio de carinho aconteceu na noite do dia 9 de maio, no badalado restaurante Azul Culinária Brasileira. O casal Ana Lídia e Brandão Júnior comemorou seus aniversários (dias 17 e 11 de maio, respectivamente) com um grupo de amigos superanimados: Marlene e José Luis Tiussu, Rosângela e Wellington Bertoni, e Luisa e Antônio Luiz Moreira. Quem também fez questão de abraçar o casal amigo, participar dos parabéns e do brinde especial foi a diretora executiva do Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Segantin Ludovice. Foi um momento de alegria e boas recordações.