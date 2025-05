Parabéns, Frei Chico



Todos os anos, quando de seu aniversário, o querido sacerdote Francisco Sevolani Botacin, ou Frei Chico, como é conhecido, recebe o abraço de muitos amigos na fazenda do casal Paulo Moscardini e Santa, no Caetitu. A foto é do ano passado, com Frei Chico ao lado do amigo, médico Francisco Molina, ex-prefeito de Igarapava por duas gestões. Vamos antecipando nosso abraço ao querido Frei Chico, já que este ano não vamos poder marcar presença.