'Casa do terror' preocupa vizinhos em Franca: 'Desespero'

Moradores e comerciantes da rua General Osório, no centro de Franca, dizem enfrentar há anos problemas causados por um imóvel abandonado. Segundo relatos, a casa se encontra em situação de completo abandono devido a um processo de inventário que se arrasta há muito tempo. Os proprietários não demonstram interesse na manutenção do local e tampouco foram localizados pelos vizinhos.

A situação se agravou há alguns anos, quando andarilhos invadiram a casa e chegaram a atear fogo no interior do imóvel. A ação rápida dos vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros, evitou danos maiores. Após o incidente, a própria comunidade se mobilizou para retirar os invasores e realizar uma limpeza emergencial no local.

Entretanto, nos últimos meses, novas invasões foram registradas. Indivíduos voltaram a ocupar a casa, que apresenta acúmulo de lixo, mau cheiro e focos de proliferação de animais peçonhentos e insetos. “Se as pessoas morassem lá e cuidassem do imóvel, ninguém reclamaria. Mas está insuportável. O mau cheiro na calçada é horrível, e bichos estão entrando nas casas e comércios ao redor”, afirmou um morador, que pediu para não ser identificado.