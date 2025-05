Franca: mulher é presa por acobertar marido que estuprou sua irmã

Uma mulher de 40 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde dessa sexta-feira, 16, no Jardim Alvorada, em Franca. Contra ela havia um mandado de prisão expedido no último dia 11, após ser condenada a mais de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

A captura aconteceu na própria residência da condenada. Ela demonstrou surpresa com a chegada dos policiais e estava acompanhada dos filhos no momento da abordagem.

Segundo informações prestadas pela própria mulher, o crime foi cometido em 2019 por seu companheiro, que está preso desde então. A vítima seria a irmã dela, cunhada do autor. Ainda de acordo com o relato, mesmo sabendo do ocorrido, a mulher não denunciou o caso às autoridades e tentou encobrir o crime, o que motivou sua condenação.