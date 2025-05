Homem é jogado com pernas e braço quebrados em estrada de Franca

Populares relataram que o homem teria sido retirado do porta-malas de um carro preto e, em seguida, jogado na estrada de terra. O motorista do veículo teria fugido logo depois.

Segundo relato de uma testemunha, ela passava pelo local quando avistou o homem pedindo ajuda. Ao retornar com o carro para verificar a situação, percebeu que ele estava visivelmente machucado e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Um homem de 58 anos foi encontrado gravemente ferido em uma estrada de terra no final da avenida Coelho Neto, atrás do bairro City Petrópolis , em Franca , na tarde dessa sexta-feira, 16. A vítima apresentava fraturas nas duas pernas e em um dos braços.

A equipe do Samu realizou os primeiros socorros no local e encaminhou o homem, em estado grave, para a Santa Casa de Franca. Ele se identificou como morador de rua, natural de São João Batista do Glória (MG), e possui antecedentes criminais.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem se recusou a dar detalhes sobre o que aconteceu ou a identificar os possíveis agressores.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado para apurar a motivação da agressão e se há envolvimento da vítima em alguma ação criminosa.