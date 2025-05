Ele: o francano Danielson Piovesan (filho do já muito saudoso Manoel Laércio/da consagrada Orquestra “Laércio de Franca”/1° LP foi lançado na residência de Higinote e Augusta Caleiro, na rua Padre Anchieta, em noite memorável, transmitida, ao vivo, pela então PRB-5/Rádio Hertz). Mas hoje a nota é de cumprimentos e de Feliz Aniversário para o filhão Danielson, que mora e trabalha no México (em Patchuca), acho que há já uns 10 anos. Ele é químico especializado em Couros. O niver dele é dia 17/5 (sábado). E há já anos é casado com Maricarmen Raygoza Piovesan (foto). Possuem dois filhos: a Marie e o Mateo. Ele é supervisor numa multinacional. Quando virão a Franca? Segundo mamãe Sônia (com quem ao telefone falei), não se tem nenhuma previsão até o momento. Ela continua a morar na ampla residência da rua Augusto Marques, onde aguarda minha visita para nos revermos e papearmos e, claro, falarmos de lembranças já lá idas e o hoje cá na “cidade do calçado”. Enfim: matarmos saudades... Ela é mãe também: da Anaí Cecília e do Laercinho.

Prezadíssimo casal



Antônio Carlos-Deolinda de Lourdes Gomes Ludolf de Melo. Ela também vive nat em 17/5 (sábado). Em passado não tão distante, relembramos da então já lá ida e chiquérrima Boutique Brilho Mineiro (acessórios e cia. bela/luxo total). O casal continua entre Franca e Rifaina. Casa lá e casa cá (sempre priorizando seu lado caritativo).