Franca: mãe de 33 anos precisa de doação de sangue após trombose

Uma corrente de solidariedade se formou em torno da publicitária Carine Saraiva Corrêa Menjel Silva, de 33 anos, mãe de duas crianças, que está enfrentando uma grave batalha pela vida após complicações decorrentes de um acidente de moto. A francana precisa de doações de sangue.

Carine sofreu uma entorse no tornozelo durante o acidente e precisou imobilizar a perna com uma tala de gesso por 10 dias, seguida pelo uso de uma bota ortopédica. No entanto, o que parecia uma lesão simples evoluiu de forma inesperada: ela desenvolveu um trombo que migrou para os pulmões, ocasionando uma trombose pulmonar (TEP) — condição que pode ser fatal se não tratada com urgência.

Em estado crítico, Carine sofreu uma parada respiratória e foi socorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. De lá, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde ficou 12 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), entubada e em coma. Ela apresentou uma melhora significativa e, há dois dias, foi transferida para o quarto.