Francana goleia Guaxupé e mira jogos-treinos para a Copa Paulista

A Francana apresentou velhos conhecidos e caras novas no primeiro jogo-treino da equipe que se prepara para a Copa Paulista. O confronto foi contra a Esportiva Guaxupé (MG), nesta sexta-feira, 16, no estádio "Lanchão".

A partida foi dividida em duas etapas: a primeira com 50 minutos de duração e a segunda com 40. O primeiro tempo ficou 4 a 0 para a Veterana. Na segunda parte, o técnico Wantuil Rodrigues trocou todos os jogadores, com o time anotando outros quatro gols, contra nenhum da agremiação dirigida por César Mineiro e Luís Henrique Paína.

O atacante César mostrou faro de gol neste primeiro trabalho pela Francana, anotando três dos quatro gols da primeira etapa. O outro foi marcado por Tico, de pênalti. Os outros gols do time esmeraldino, anotados na segunda etapa, foram de Jonatas, Murilo, Wenderson e Batata.