Peixes morrem após suposto descarte irregular de esgoto

Moradores do Condomínio Vale do Sol, localizado próximo à rodovia Rio Negro e Solimões, zona Sul de Franca, denunciaram ao Portal GCN/Sampi, um descarte irregular supostamente feito pela Sabesp, que teria atingido represas usadas para criação de peixes no local. Segundo os relatos, a situação resultou na morte de centenas de peixes, de várias espécies.

De acordo com Arivaldo Davanço, de 63 anos, morador do condomínio, a situação foi identificada ao longo dos últimos dias, e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) teria autuado a Sabesp nesta quarta-feira, 14, pela irregularidade. Ainda segundo ele, o esgoto descartado estaria contaminando a água e afetando diretamente a sua criação de peixes.

"É um absurdo o que fizeram aqui, eu perdi centenas de peixes por conta desse esgoto, fo o cheiro insuportável que tomou conta da represa. Além de mim, tem mais alguns vizinhos que também tiveram prejuizo com suas criações, um amigo meu perdeu uma carpa de mais de 10 anos, é um absurdo", desabafou Arivaldo.