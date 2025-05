Franca Basquete vence o Pinheiros e abre 2 a 1 no playoff

Como o técnico Helinho Garcia esperava para o terceiro confronto, Franca melhorou o rendimento no ataque e conseguiu fazer uma boa defesa, vencendo o primeiro período por 23 a 15.

A equipe comandada por Helinho Garcia abriu 2 a 1 na série melhor de cinco jogos e decidirá a vaga para as semifinais da competição nacional neste domingo, 18, às 11h, no ginásio Villaboim, em São Paulo . Caso o Pinheiros vença o próximo confronto, a decisão será na próxima quarta-feira, 21, em Franca.

O Sesi Franca Basquete venceu o Pinheiros por 92 a 69 na noite desta quinta-feira, 15, no ginásio "Pedrocão", em Franca , pela terceira partida das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

A equipe de São Paulo reagiu, tirou a diferença e encostou no marcador, vencendo o segundo período por 22 a 19. Apesar da reação, na soma dos placares, o time da casa foi para o intervalo na frente: Franca 42 x 37 Pinheiros.

Na volta do intervalo, o time francano mostrou a força do elenco tricampeão brasileiro. Com basquete envolvente e forte poder ofensivo, venceu o terceiro período por 23 a 11.

A equipe da casa entrou no último quarto com 18 pontos de vantagem e passou a ditar o ritmo em quadra, garantindo a vitória. O último período ficou 26 a 21 para Franca.