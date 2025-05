Mulher de 38 anos morre em batida entre caminhonete e moto

Uma equipe da Polícia Militar preservou o local até a chegada da Polícia Científica para realizar a perícia. As causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

A vítima, identificada como Cristiane Aparecida da Silva de Paula, trabalhava em uma empresa de confecções da cidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher de 38 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 15, após um grave acidente entre uma caminhonete Volkswagen Amarok e uma motocicleta, em Morro Agudo , na região de Franca . A colisão aconteceu no cruzamento das ruas José Felipe e José Martins Pombeiro.

Em imagens de câmeras de segurança, foi possível notar que a motociclista teria avançado o sinal de parada no cruzamento no momento do acidente.

O local do velório e do sepultamento deverão ser divulgados nas próximas horas.