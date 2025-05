Auto Posto Savegnago inaugura primeira unidade em Franca

Com a inauguração em Franca, a rede de postos de combustível do Grupo Savegnago passa a contar com cinco unidades no interior paulista: uma em Sertãozinho, três em Ribeirão Preto e agora uma em Franca.

O investimento no novo empreendimento foi de R$ 2,5 milhões. A estrutura conta com uma área total de 210 metros quadrados, sendo 185 metros quadrados dedicados ao abastecimento, com três bombas de combustível e 25 metros quadrados destinados ao setor administrativo. A operação conta com uma equipe de 14 colaboradores.

O Grupo Savegnago inaugurou, na manhã desta quinta-feira, 15, o primeiro Auto Posto Savegnago em Franca . A nova unidade está localizada no estacionamento do Paulistão Atacadista, na Avenida Reinaldo Chioca, 600, no bairro Parque Progresso.

Segundo o presidente-executivo do Grupo Savegnago, Chalim Savegnago, a chegada do Auto Posto à cidade amplia o leque de conveniência oferecido aos clientes. "Com o Auto Posto Savegnago, oferecemos mais conveniência, facilidade e conforto aos nossos clientes de Franca. Afinal, eles podem aliar as compras no Paulistão Atacadista com o abastecimento do veículo, sempre com qualidade e o melhor preço", destacou.

Clientes que possuem o Nosso Cartão, administrado pelo grupo, contam ainda com benefícios exclusivos, como descontos nos combustíveis e a possibilidade de parcelar o pagamento em até três vezes sem juros.

Rede em expansão no interior paulista

Fundado em 1976, em Sertãozinho, o Grupo Savegnago mantém atualmente 63 lojas Savegnago Supermercados e 6 unidades do Paulistão Atacadista, distribuídas em 20 municípios do interior de São Paulo. A empresa também opera cinco postos de combustível, dois centros de distribuição, um centro de manutenção, um centro comercial e três unidades do Savegnago Prático, além do moderno centro administrativo em Sertãozinho.