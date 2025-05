Temporada de quermesses começa em Franca; veja os eventos

Com o fim de maio se aproximando, Franca se prepara para a temporada de quermesses. Já nesta semana, algumas festas típicas começam a movimentar a cidade, com barracas tradicionais, leilões de prendas e música ao vivo entre as atrações.

Já nesta quinta-feira, 15, começa a 10ª Quermesse Santo Expedito, promovida pela Paróquia São Vicente de Paulo, no Poliesportivo do Leporace, localizado na avenida Doutor Abraão Brickmann. O evento vai até domingo, 18, sendo realizado de quinta-feira a sábado a partir das 19h, com barracas típicas, e no domingo, a partir das 11h, com arroz na enxada e show ao vivo. Os leilões de prendas serão realizados na sexta-feira, 16, e no sábado, 17.

Na sexta-feira, 16, começará a quermesse Frei Galvão, que será realizada no Jardim Paulista, rua Dilco Rosa Faria, 2740, entre os dias 16 e 18 de maio. Os dois primeiros dias iniciarão-se às 19h, e o último às 11h. Como tradição, haverá barracas típicas e leilão de prendas com os leiloeiros Carlinhos e Luan.