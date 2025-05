Franca: casal é ameaçado e homem acusado de tirar fotos de mortos

Um casal morador de Franca procurou a Polícia Civil, nessa quarta-feira, 14, após se tornar alvo de uma série de ameaças e ofensas por parte de dois homens que os culpam pelo fechamento de um estabelecimento comercial. A mulher, de 58 anos, relatou que ela e o marido estão sendo perseguidos e difamados por supostamente terem denunciado um comércio de bebidas, o que teria resultado no encerramento das atividades do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, os acusados têm feito ligações constantes ao casal, com palavras de baixo calão, e chegaram a prometer que “fariam com que ambos perdessem seus empregos”. Em um dos episódios, um dos homens teria quebrado o celular da vítima.

O marido, que trabalha em uma funerária no centro da cidade, contou que a dupla foi até seu local de trabalho e tentou prejudicá-lo profissionalmente, acusando-o de tirar fotos de pessoas mortas no serviço e divulgá-las na internet.