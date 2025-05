Franca: CDHU realiza mutirão para regularizar dívidas e contratos

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) promoverá neste sábado, 17, um mutirão para ajudar moradores de conjuntos habitacionais de Franca a regularizar dívidas e contratos.

A ação, que conta com o apoio da Prefeitura de Franca, será realizada no Centro Comunitário do Parque do Horto, localizado na rua Dr. Nelson Facioli, 231, das 9h às 16h.

Durante o plantão, moradores dos conjuntos da CDHU poderão regularizar pagamentos em atraso sem cobrança de juros ou multas; será cobrado apenas o valor original da dívida. Também será possível renegociar a dívida até o final do contrato.