Líder espírita, Divaldo Franco era cidadão francano desde 1981

Fernando Palermo, presidente do Idefran (Instituto de Divulgação Espírita de Franca) e vice-presidente da Fundação Espírita Allan Kardec, relembrou com emoção a relação próxima que sua família manteve com Divaldo ao longo das décadas.

"Ele sempre se hospedou com a minha família, quando vinha a Franca. Criamos uma relação muito próxima, que eu considero um verdadeiro tesouro, pela experiência que tive ao lado dele, pelos exemplos, pelos incentivos. Era uma pessoa extremamente positiva, sempre com uma energia vibrante e um olhar generoso para a vida. Tenho a felicidade de dar esse testemunho pessoal", relatou Palermo.

Além das memórias afetivas, Palermo destacou como o exemplo de vida e dedicação de Divaldo o inspirou a seguir um caminho de entrega e serviço às pessoas e às instituições que representa. "Eu posso dizer com certeza que o Divaldo foi um grande incentivador desse lado, de dedicação pessoal a uma causa maior. Ele abdicou da própria vida em prol do próximo. Quando a gente convive com alguém assim, se sente desafiado a buscar, dentro das nossas limitações e capacidades, uma forma de também se dedicar ao bem coletivo. Sou muito grato a ele, por seu exemplo de vida, pelo incentivo, sempre com uma postura proativa e um otimismo contagiante, uma coisa realmente impressionante", concluiu.