Menino de 6 anos morre 5 dias após queda e idas a hospital

O pequeno Márcio Rodrigues de Oliveira Neto, de apenas 6 anos, morador de Miguelópolis, morreu na tarde dessa terça-feira, 13, na Santa Casa de Franca, após chegar à unidade hospitalar em parada cardiorrespiratória. A morte da criança causou comoção na cidade a 100 km de Franca e levantou questionamentos sobre o atendimento recebido nos dias anteriores.

Márcio havia sofrido uma queda no último dia 8 de maio. A mãe o levou à Santa Casa de Miguelópolis, onde ele foi medicado com analgésico e liberado. Ainda sentindo dores, ele retornou ao hospital no dia 10 e foi diagnosticado com fratura na tíbia direita, recebendo um gesso e sendo liberado mais uma vez.

Nos dias seguintes, a mãe notou que o filho apresentava uma distensão abdominal preocupante. Sem sinais de melhora, buscou novamente atendimento médico, e a criança foi imediatamente transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica da Santa Casa de Franca, onde chegou em estado gravíssimo, já em parada cardiorrespiratória.