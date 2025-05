Cidade Atende: novo app agiliza serviços de limpeza em Franca

Os moradores de Franca agora contam com uma nova ferramenta para se conectar aos serviços de limpeza urbana da cidade. A concessionária Sempre Franca lançou o aplicativo Cidade Atende, que permite aos usuários fazer solicitações, enviar reclamações e acompanhar o andamento dos pedidos em tempo real.

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o app oferece funcionalidades como:

Consulta de datas e programações dos serviços de limpeza;

Registro de reclamações ou sugestões com possibilidade de incluir fotos e endereço ;

; Acompanhamento do status das solicitações, com número de protocolo.

De acordo com a Sempre Franca, o objetivo é aproximar a população da empresa e oferecer mais transparência e agilidade na prestação dos serviços. A ferramenta também estimula a participação ativa dos cidadãos na manutenção da cidade.

“Queremos que os moradores de Franca se sintam parte das decisões e da qualidade do serviço prestado. O aplicativo é uma ferramenta para dar voz à população e tornar a relação com os serviços públicos mais prática e eficiente”, afirma a direção da Sempre Franca.

A iniciativa faz parte do compromisso da concessionária com a inovação e com um futuro mais limpo e sustentável para o município.

Como baixar e usar o aplicativo Cidade Atende:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iPhone). Procure por “Cidade Atende” e faça o download gratuito. Abra o aplicativo e permita o acesso à localização, se desejar mais precisão no envio das demandas. Faça seu cadastro, incluindo dados pessoais e endereço. No menu principal, você poderá: Ver a agenda dos serviços de limpeza no seu bairro;

de limpeza no seu bairro; Registrar reclamações ou sugestões , com a opção de anexar fotos e adicionar comentários;

, com a opção de anexar fotos e adicionar comentários; Acompanhar o status das suas solicitações por meio de um número de protocolo. Pra cada solicitação feita, você será informado sobre o andamento e a conclusão do serviço.

Com poucos toques na tela, é possível contribuir diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e conectada com seus moradores.