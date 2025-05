Mutirão da CDHU em Franca facilita regularização de dívidas

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Franca, promove neste sábado, 17, um mutirão de regularização de dívidas para moradores com financiamento habitacional pela companhia. A ação tem como objetivo facilitar a quitação e renegociação de débitos de forma acessível e sem encargos adicionais.

O atendimento será realizado no Centro Comunitário do Parque do Horto (rua Dr. Nelson Facioli, 231), das 9h às 16h. Os mutuários da CDHU em Franca poderão regularizar os pagamentos em atraso com isenção total de multas e juros, pagando apenas o valor inicial. Também será possível renegociar a dívida até o final do contrato.

“Vamos poder ajudar nesta quitação através desta regularização, garantindo mais tranquilidade e qualidade de vida para todos que moram em predinhos, como os dos bairros Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis e Jardins Alvorada e Santa Bárbara”, afirmou o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).