Série empatada: Franca Basquete perde em casa para o Pinheiros

O Sesi Franca Basquete perdeu para o Pinheiros por 71 a 70 na noite desta terça-feira (13), no ginásio "Pedrocão", pela segunda partida das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a série melhor de cinco partidas está empatada em 1 a 1.

A exemplo do primeiro jogo em São Paulo, a partida desta noite começou muito equilibrada, com vitória de Franca por 19 a 17 no primeiro período.

O panorama não se alterou no segundo quarto de jogo, com empate em 22 pontos. O time da casa venceu o primeiro tempo por 2 pontos de diferença no placar geral. Intervalo: Franca 41 x 39 Pinheiros.