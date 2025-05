Câmara aprova Dia do Flashback e frente sobre Agropecuária

O Dia Municipal do Flashback será celebrado anualmente em 7 de julho. O objetivo é valorizar a cultura musical das décadas de 1960 a 1990, além de reconhecer sua influência no desenvolvimento cultural e promover atividades que preservem e divulguem esse patrimônio imaterial.

As votações terminaram em 13 votos a 0, uma vez que a vereadora Lindsay Cardoso (PP) não participou da sessão por estar doente, segundo informou o presidente do Legislativo, Daniel Bassi (PSD).

Quatro projetos foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira, 13, da Câmara Municipal de Franca . Além de instituir o Dia Municipal do Flashback, os parlamentares apreciaram a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a prioridade na matrícula de irmãos na mesma escola e a implementação de políticas públicas voltadas para pessoas com doenças e síndromes raras.

O autor do projeto, Walker Bombeiro das Libras (PL), usou a palavra para esclarecer a proposta. “Quero deixar claro que não há gasto público com o Dia do Flashback. É só um dia para comemorar”. O vereador completou, enaltecendo o estilo cultural. “Com o intuito de valorizar e reconhecer o movimento cultural e musical que marcou gerações e permanece vivo na memória e no cotidiano da população”.

Frente Parlamentar da Agropecuária

A Casa também aprovou, por 13 votos a 0, a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária. A proposta foi do presidente Daniel Bassi e tem como objetivo promover o debate e coordenar ações que fortaleçam o setor agropecuário no município.

Daniel Bassi será o presidente da frente, enquanto Leandro Patriota (PL) assumirá a relatoria e Fransérgio Garcia (PL) será o primeiro suplente.

Vagas em escolas