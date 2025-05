41 pacientes aguardam vaga em hospital em Franca, diz secretária

Sem conseguir vaga em um hospital, Maria Angélica dos Santos, 53 anos, que estava sendo assistida no pronto-socorro adulto desde 29 de maio, morreu no sábado, 10.

Sobre esse caso registrado na cidade, uma nota do Estado sugere suposta falha do município na atualização do prontuário da paciente, o que foi rechaçado por Waléria Mascarenhas. “Foi feita, eu mesma certifiquei. O prontuário do paciente é evoluído todos os dias e qualquer intercorrência tem um adendo na ficha diariamente. A mesma evolução que temos no sistema da Prefeitura é feita no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo)".

A secretária reiterou que, desde o primeiro dia em que a paciente foi atendida no pronto-socorro, foi solicitada a sua internação. “Desde o momento em que ela chegou ao PS, ela foi avaliada pelo médico e já foi solicitada a vaga de internação”, finalizou.