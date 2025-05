Dr. Okamura reabre petshop com foco em inovação e especialidades

A clínica do médico veterinário Marcus Okamura, referência em Franca, reabre sua área de produtos para pets com novidades. O espaço, localizado na rua Simão Caleiro, no centro da cidade, retoma a comercialização de produtos para pets com um portfólio renovado, priorizando qualidade e soluções modernas para saúde e bem-estar dos animais.

Fundada nos anos 80, a clínica foi a primeira da cidade a oferecer banho, tosa e venda de rações. Com o tempo, evoluiu para o Hospital Veterinário do Dr. Okamura, pioneiro em exames de raio-X, ultrassom e eletrocardiograma em animais. “Percebemos a necessidade de ter um raio-X sempre disponível para emergências e diagnósticos cirúrgicos, além do ultrassom, que atende desde pequenos animais até transferência de embriões”, explica o veterinário.

Com o aumento da demanda por atendimentos clínicos e cirúrgicos, o petshop havia sido desativado. Agora, em 2025, ele retorna com medicamentos de última geração, especialmente para tratar dermatites, rações específicas para suporte oncológico e combate ao tártaro, além de itens importados de alta tecnologia. “A medicina veterinária evoluiu muito. Hoje temos medicamentos com mecanismos de ação mais eficientes e precisamos acompanhar isso”, afirma Okamura.

Outro diferencial da clínica é a oferta de acupuntura animal, técnica na qual o Dr. Okamura é especializado. “A acupuntura é uma linguagem energética que traz novos princípios de diagnóstico e cura. Tem sido uma grande aliada da medicina veterinária”, relata. Segundo ele, a experiência adquirida ao longo de décadas é o maior patrimônio da clínica. “A melhor orientação vem da vivência, dos acertos e aprendizados acumulados com o tempo.”

Além dos serviços tradicionais e da inovação tecnológica, a clínica aposta em um atendimento acolhedor e humanizado. O foco está em construir uma relação de confiança com os tutores, oferecendo escuta atenta, explicações claras e um cuidado contínuo com os animais. “Não se trata apenas de tratar doenças, mas de acompanhar a vida dos pets em todas as suas fases”, ressalta o doutor.

A reabertura do petshop também impulsionou parcerias com laboratórios e distribuidores internacionais, garantindo acesso a tratamentos ainda pouco disponíveis no Brasil. Isso inclui medicamentos voltados para o envelhecimento saudável de cães e gatos, novas terapias para doenças crônicas como diabetes e insuficiência renal, além de uma linha completa de produtos voltados à saúde ocular e odontológica dos animais.

Dr. Okamura destaca ainda o compromisso com um cuidado mais natural e equilibrado para os pets, evitando procedimentos desnecessários. “Queremos promover um convívio harmonioso entre os animais e seus tutores, com mais qualidade de vida e bem-estar.” A clínica está de portas abertas para receber clientes, esclarecer dúvidas e oferecer o melhor em atendimento clínico, cirúrgico e de produtos especializados.

Serviço

Insagram: @clinicadrokamura

Endereço: Rua Simão Caleiro, 1890, Centro – Franca/SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h; sábados, das 9h às 12h30

Telefones: (16) 3722-9192 | (16) 98242-1212