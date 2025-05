Barão Vermelho fará show gratuito em Franca; CONFIRA

A banda Barão Vermelho se apresentará em Franca na sexta-feira, 30, no campo central do Sesi. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados a partir de quinta-feira, 15.

Com 44 anos de história, a banda Barão Vermelho traz a Franca o mesmo repertório apresentado no Rock in Rio de 2024, intitulado Do Tamanho da Vida, com músicas de sucesso como Bete Balanço, Exagerado, Maior Abandonado, O Tempo Não Para e Pro Dia Nascer Feliz.

O quarteto carioca conta com dois de seus fundadores, Guto Goffi e Maurício Barros, juntamente com os integrantes Fernando Magalhães e Rodrigo Suricato.