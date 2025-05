Contratos renovados: Francana acerta permanência de sete atletas

A Francana manteve pelo menos sete jogadores que disputaram o Campeonato Paulista Série A3 para a Copa Paulista, que começará em junho. A estreia da equipe será fora de casa, contra o Comercial, de Ribeirão Preto, em 15 de junho.

Os jogadores que vestiram a camisa da Veterana na A3 e renovaram seus contratos são: Wesley (goleiro), Rodrigão (zagueiro), Marquinhos (volante), Vinícius Oliveira (meia), Tico (lateral esquerdo), Gustavo Lacerda (meia) e Felipe Santos (lateral direito).

Além desses atletas remanescentes da A3, outros 14 jogadores estão treinando com a equipe, em processo de negociação de contrato com a diretoria, incluindo o lateral direito Leandrinho, que atuou pela Veterana na Série A4 de 2023. O elenco, com 20 atletas e jogadores da categoria de base, iniciou os trabalhos de preparação para a Copa Paulista nesta segunda-feira, 12.