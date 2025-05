Sesi Franca exibe filme sobre Maria Bethânia nesta quarta

O Sesi (Serviço Social da Indústria) realizará, nesta quarta-feira, 14, no Teatro do Sesi, em Franca , uma sessão de cinema que exibirá o filme “Maria - Ninguém Sabe Quem Sou Eu”. A programação faz parte da iniciativa MiCine (Mostra Internacional do Cinema Negro).

A exibição ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30, no Teatro do Sesi em Franca, localizado na avenida Santa Cruz, 2870, no Jardim Centenário. Os ingressos podem ser reservados pelo site, com cadastro no Meu Sesi, gratuitamente, e são livres para todos os públicos.