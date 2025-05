Sesi Franca busca ampliar vantagem sobre o Pinheiros no playoff

O Sesi Franca recebe o Pinheiros na noite desta terça-feira, 13, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo segundo confronto do playoff das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, busca ampliar a vantagem na série melhor de cinco partidas, já que venceu o primeiro duelo, em São Paulo (89 a 76).

O treinador do Franca sabe que será mais uma partida difícil, mas diz que o time está pronto para variar a forma de jogar, dependendo da necessidade ao longo do jogo, a exemplo do que ocorreu na partida em São Paulo.