Etecs abrem vestibulinho do 2º semestre com 680 vagas na região

O sistema de inclusão social do CPS prevê pontuação adicional à nota final do exame: 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para aqueles que tenham cursado integralmente da 5ª à 8ª série (ou do 6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental na rede pública, e 13% para quem se enquadrar nas duas condições. Candidatos com deficiência que necessitem de atendimento especial durante a prova devem indicar essa necessidade no momento da inscrição e enviar laudo médico até o dia 10 de junho, pelo link específico disponível na Área do Candidato.

Estudantes transgêneros que queiram ser identificados pelo nome social devem informar o nome completo no campo correspondente da ficha de inscrição, além de enviar uma imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente. A solicitação só pode ser feita no momento da inscrição, não será possível incluí-la posteriormente.

É fundamental que os candidatos atentem-se à Portaria do Vestibulinho para verificar se têm direito à pontuação acrescida. O descumprimento das exigências pode acarretar perda da vaga no ato da matrícula.

Calendário do Vestibulinho Etecs – 2º semestre de 2025: