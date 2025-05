Audiência: 51% dos usuários utilizam gratuidades em Franca

A prefeitura propõe uma tarifa de R$ 4,00 - R$ 1,00 abaixo do valor atualmente praticado pela empresa São José. O Executivo afirma que injetará R$ 22 milhões por ano para subsidiar o serviço com essa tarifa e manter todas as gratuidades existentes.

“Eu não compro um quilo de linguiça com R$ 22,00”, diz Elaine Rocha. A referência dela foi que, utilizando o transporte por 22 dias no mês, com R$ 1,00 de economia diária, a redução no orçamento seria irrisória. Ela pediu mais investimentos no serviço e foi enfática ao dizer que não é caro pagar R$ 5,00 na passagem, desde que o serviço seja de qualidade.

A audiência já dura mais de 2h45 e, por volta das 22h, aproximava-se das considerações finais.