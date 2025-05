Tentativa de homicídio em Franca pode ter ligação com drogas

Um homem de 42 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio na noite do último sábado, 10, na zona norte de Franca. Ele foi atingido por cinco tiros no tórax, enquanto estava dentro de um Jeep Compass, nas imediações da praça do Parque do Horto.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o motorista, atingindo o para-brisa, o capô, a parte frontal do carro e, principalmente, o próprio condutor.

Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até a rua Luís Domingos, a poucos quarteirões do local, onde pediu socorro. Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi rapidamente acionada e prestou os primeiros socorros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.