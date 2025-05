Francana começa preparação para a disputa da Copa Paulista

A Francana deu largada à preparação para a Copa Paulista 2025, na manhã desta segunda-feira, 12. Os jogadores se apresentaram à comissão técnica e já têm uma agenda para esta semana, com a realização de exames médicos, treinos físicos e trabalhos com bola, em Franca.

Os treinamentos serão intercalados no campo do Santa Terezinha e do Champagnat. Na sexta-feira pela manhã, o treinador Wantuil Rodrigues irá avaliar a equipe durante um jogo-treino contra o Guaxupé, no estádio Lanchão.

Segundo Wantuil Rodrigues, 20 jogadores iniciaram os trabalhos, somando os remanescentes da Série A3 do Campeonato Paulista. “O Grupo já está trabalhando, estamos com alguns profissionais que ficaram da A3 e outros que já contratamos. A gente vai oficializar a relação dos atletas ainda esta semana. Neste momento, estamos com 20 jogadores, com que sobraram do ano passado e com os novos contratados”, disse o treinador, na manhã desta segunda-feira.