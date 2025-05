Venda Segura ACIF: análise de crédito que protege seu negócio

Em um cenário econômico desafiador, garantir vendas com segurança e minimizar riscos financeiros é uma necessidade estratégica para empresas de todos os portes. Pensando nisso, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) oferece aos seus associados o Venda Segura, uma solução de inteligência de mercado especializada em análise de crédito, que vai muito além de uma simples consulta.

O Venda Segura tem como objetivo apoiar os empresários na tomada de decisões mais assertivas, através de um exame criterioso do perfil de pagamento dos clientes. Com isso, é possível:

Avaliar a real capacidade de pagamento de quem busca crédito;

Reduzir o risco de inadimplência, com base em dados concretos;

Oferecer condições personalizadas, como juros e prazos ajustados ao perfil do cliente;

Melhorar o fluxo de caixa, ao negociar com clientes com bom histórico;

Aumentar as vendas a prazo, com maior confiança nas negociações;

Negociar com segurança, construindo relações comerciais duradouras e sustentáveis.

Além da análise técnica, o Venda Segura se destaca pela consultoria humanizada oferecida pela ACIF, que garante um atendimento próximo e eficiente. Os associados contam com suporte técnico direto com especialistas – sem a intermediação de centrais 0800 ou 0300 –, além de treinamento realizado na própria empresa para capacitação da equipe.

“A ACIF também realiza a análise da carteira de clientes, criação de políticas de crédito personalizadas, enquadramento estratégico de pacotes de desconto de acordo com a realidade de cada negócio e oferece apoio contínuo para interpretação dos relatórios de consulta”, conta o coordenador do Venda Segura, Anderson Silva.

“Outro grande diferencial é o monitoramento constante do comportamento de crédito dos clientes, com atenção especial a desvios ou mudanças bruscas no volume de consultas. Todo esse suporte é oferecido internamente pela equipe de backoffice da ACIF, garantindo agilidade e proximidade no atendimento ao associado”, diz.

Para reduzir a inadimplência, sem perder vendas a prazo, entre em contato com a ACIF pelo WhatsApp (16) 9 9963-8870.

Consulte seu nome gratuitamente pelo App ACIF

Verificar sua situação financeira de onde estiver, sem precisar se deslocar, de forma gratuita e segura, agora é possível com o aplicativo “ACIF Franca”, da Associação do Comércio e Indústria de Franca. Disponível para download na Play Store e App Store, o app permite ao usuário saber se há restrições a seu CPF no banco de dados da Equifax/Boa Vista, antigo SCPC, a fim de que ele possa organizar suas finanças, evitar surpresas ao tentar crédito e, até mesmo, buscar acordos para se regularizar. Baixe agora e tenha acesso, ainda, ao mural de vagas do Empregos ACIF, notícias da cidade, clube de benefícios com descontos em lojas do comércio local e muito mais.