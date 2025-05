Homem é preso após ameaçar matar mulher e filha no Dia das Mães

O Dia das Mães terminou em tensão e medo em Miguelópolis, na noite desse domingo, 11, após um homem ser preso acusado de ameaçar a própria mulher e filha com uma faca. Segundo informações da Polícia Militar, a filha foi quem acionou os agentes após o pai chegar em casa embriagado, exaltado e com comportamento violento.

A jovem relatou que o homem avançou contra sua mãe, empunhando uma faca, e que, em um ato de desespero, ela se colocou entre os dois para impedir uma tragédia. Ainda de acordo com o depoimento, o acusado teria gritado: “Dou a vocês o prazo de duas horas para saírem da minha casa, se não vou matar todo mundo”, antes de sair da residência.

A PM chegou rapidamente ao local e, enquanto ouvia as vítimas, o homem retornou dirigindo um carro. Durante abordagem, nada foi encontrado em seu corpo, mas uma revista no veículo revelou um arsenal preocupante: duas facas no banco traseiro, um machado e um amolador. Uma das facas correspondia exatamente à descrição dada pela filha como a usada durante a ameaça.