'Café com Afeto' promove acolhimento e saúde mental em UBS

Com temas voltados ao bem-estar, autoestima, autocuidado e saúde mental, o projeto “Café com Afeto” tem transformado o atendimento oferecido na região da UBS São Domingos/Paineiras, região norte de Franca. Realizado com apoio de alunos do curso de medicina, o grupo promove rodas de conversa mensais, seguidas por dinâmicas e uma confraternização com café, criando um ambiente de acolhimento e escuta ativa.

Vanessa Pereira Silva, diretora da unidade, explica que a iniciativa surgiu diante do aumento na demanda por atendimentos psicológicos. “Notamos que muitos pacientes precisavam expressar o que estavam sentindo. Com o grupo, eles compartilham vivências acompanhados de profissionais, sendo o início de uma terapia”, afirmou.

A dona de casa Maria das Dores, uma das participantes, relata que encontrou no projeto um espaço importante para cuidar da mente. “Participo de outras atividades da Prefeitura, mas o ‘Café com Afeto’ é especial. Ouvir e ser ouvida faz muito bem”, contou.