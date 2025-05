Franca cria 2,6 mil empregos formais no primeiro trimestre

Franca criou 2.688 empregos formais no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Governo Federal. O salto é resultado de 17.214 admissões e 14.526 demissões no período.

O número representa uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criados 3.398 postos, e também em relação a 2023, que teve 2.808.

O resultado positivo dos primeiros três meses do ano foi puxado principalmente pela indústria, que gerou 1.821 novos postos de trabalho. Seguindo uma prática comum em Franca, o setor costuma demitir no fim do ano para reduzir custos com a folha salarial e recontratar no início do ano seguinte, quando a demanda por pedidos aumenta. Já o setor de serviços totalizou 1.091 empregos formais criados.