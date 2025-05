Georginho brilha com 30 pontos e dedica a vitória ao avô falecido

Após marcar 30 pontos na vitória do Sesi Franca Basquete sobre o Pinheiros, no primeiro jogo das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), o ala-armador Georginho dedicou sua atuação ao avô Lourenço Mário de Paula, de 87 anos, que morreu na última quinta-feira, 8, em São Paulo (SP).

O jogador foi liberado para acompanhar o velório e o sepultamento na sexta-feira, 9, e retornou às quadras no dia seguinte. Mesmo diante do momento difícil, teve papel decisivo no triunfo fora de casa.

“Eu quis homenageá-lo com essa vitória”, afirmou Georginho. Segundo o atleta, o desempenho foi um pedido do pai. “Ele pediu um jogo de 30 pontos para homenagear meu avô”. O ala-armador também destacou a importância dos gestos simples em sua família. “A gente demonstra o amor nesses pequenos atos de carinho e dedicação”.