Homem é atingido por cinco disparos e sobrevive em Franca

Um homem de 42 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado, 10, no Parque do Horto, na região Norte de Franca.

A vítima estava em um momento de confraternização quando foi atingida por cinco disparos de arma de fogo na região do peito.

De acordo com a Polícia Civil, mesmo baleado, o homem conseguiu sair com o seu carro e pedir socorro. No veículo, um Jeep Compass, ficaram marcas de disparos. As causas do atentado ainda são desconhecidas.