Franca vence o Pinheiros e sai na frente nas quartas de final

O Sesi Franca Basquete venceu o Pinheiros por 89 a 76 neste sábado, 10, no primeiro jogo da série melhor de cinco partidas das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida foi disputada no ginásio "Henrique Villaboim", em São Paulo (SP).

O início do confronto foi equilibrado, com Franca se destacando graças às boas atuações do ala-armador Georginho, do ala Didi e do ala-pivô Lucas Dias, enquanto o Pinheiros se destacava nos rebotes ofensivos. O time francano terminou o primeiro quarto em vantagem: 21 a 17.

O segundo período manteve o equilíbrio, com ambas as equipes convertendo arremessos de três pontos. Ao final, melhor para o time francano, que foi para o intervalo vencendo por 46 a 41.