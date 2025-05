'Fui mãe e pai': conheça Dona Olímpia, faxineira e mãe heroína

Nascida em Itiúba, na Bahia, em 17 de dezembro de 1943, Olímpia nunca teve muitas condições. Sequer conseguiu terminar os estudos, fazendo apenas até a quinta série, pois, desde nova, a vida lhe exigia maior responsabilidade para ajudar a família; a chegada de um filho, então, a assustou.

Por conta do trabalho, o filho acabou sendo criado pela mãe. Logo depois, ela se separou do marido e conta o quanto sofreu por não poder mais ter seu menino por perto.

“Foi uma vida muito difícil para mim, porque aí me separei do pai do meu primeiro filho. A batalha foi grande; o menino foi criado por minha mãe, não por mim, e isso foi um sofrimento. Porque fiquei com esse trauma de não ter criado meu filho”, relatou.