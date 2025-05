Nesse 11 de maio é aniversário do Coronel Brandão Filho, do feirante Paulinho Gardine, do amigo Magno e da Renata Sampaio Fernandes...amanhã,12, Helinho do Basquete, Padre Alessandro Marcos e o empresário Abdalla Jamil Abdalla...na terça,13, Marcelo Carraro Rocha, Carlos Antônio Correa Borges e Luiz Pedreiro...na quarta,14, Fransergio Benate e Wagner Liboni...na quinta, amigo Élison José Fernandes (Kpta) e dona Teresa Coelho...na sexta-feira, 16, Jerônimo Sérgio Pinto e cantor Isaac Brasil... Abraço a todos.



Neste domingo, 11 de maio, é dia de abraçar um dos mais populares e querido feirante Paulo Gardine. Ele ficou muito conhecido por sua maneira diferenciada de atrair a clientela, anunciando naquele seu conhecido bordão: “ 2 pacotes por 10 e 5 pacotes por 20”, e com isso as pessoas vão chegando na sua banca, e sendo atendidos no seu jeito simpático. Parabéns, e vai daqui meu abraço a ele, que virou amigo de todos.

Dicas Práticas

Para fazer bolos, ficando mais fofo e crescer melhor, dê batidas leves com a forma em cima do balcão da cozinha, eliminando as bolhas antes de coloca-lo no forno. Para ver se o fermento está bom, coloque água quente num copo e adicione uma colher de chá de fermento. Se a água borbulhar bastante, o fermento está bom para uso. Semana que vem tem mais dicas.

Grande Helinho