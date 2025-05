Técnico do Sesi Franca Basquete, escreve seu nome na história do esporte com competência, humildade, técnica, muito trabalho e aquele carisma que lhe é peculiar. Falo do nosso (sim, ele é nosso) querido, Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho. Que com sua experiência e com a união de forças com uma equipe administrativa e técnica forte, trouxe tantas vitórias e alegria para todos nós francanos. Helinho é o aniversariante do dia 12 de maio e já recebe meu carinho ao lago da esposa, Cristiane. Parabéns!!!

Reinauguração



O Grupo Atram/O Boticário reinaugurou, no dia 8 de maio, sua primeira loja em Franca. Com um design moderno, funcional e bonito, a loja chegou como um presente muito especial para todas as mamães e para a população em geral. Localizada na rua Monsenhor Rosa, ao lado da Catedral, o presidente do grupo, Jayme Barbosa, garantiu que a emblemática fachada de pedras continuasse como referência, e o resultado ficou lindo. Na foto especial, a coordenadora comercial da Atram, Bruna Karla, está com a gerente da loja, Catherine, e as colaboradoras Josiellen, Michele e Mirelly.

Dia das Mães



Dia das Mães, e eu quero abraçar a matriarca da família Oliveira Conte, a querida Rosemeire (Preta), que neste ano tem a companhia da sua filha Camila, mamãe do Anthony Luís. O pequeno chegou trazendo amor e muita alegria para a família. Na foto, as duas mamães estão com Anthony e a empreendedora Dani Conte (filha/irma/titia),que vem dirigindo com maestria a tradicional Churrascaria Minuano. Inclusive, é a melhor pedida para aquele almoço especial de Dia das Mães. Destaque para a costela bovina e a variedade de receitas surpreendentes da pista. Irresistível!

Parabéns