Rotas do Café: Franca lidera nova jornada do turismo paulista

Está oficialmente lançada a iniciativa Rotas do Café de São Paulo. Franca foi escolhida para sediar a cerimônia de abertura e a primeira rota do projeto, devido à sua expressiva representatividade no setor cafeeiro da Alta Mogiana — região que abrange 16 municípios paulistas e sete mineiros, reconhecida pela qualidade da produção de grãos.

A cerimônia de lançamento aconteceu na noite desta sexta-feira, 9, no Franca Shopping, e marcou o início de um projeto que tem como objetivo fortalecer o setor cafeeiro no estado de São Paulo. O Rotas do Café atuará em parceria com o poder público e a sociedade civil para valorizar a cultura cafeeira e impulsionar o desenvolvimento do setor por meio do turismo sustentável.

Idealizada pela empresária e cafeicultora Flávia Lancha, a iniciativa contou com a presença do secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, e do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), além de autoridades da região, cafeicultores e empresas do setor, que também expuseram seus produtos durante o evento.

Reconhecimento